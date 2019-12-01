Michoacán avanza con el Parque Industrial Bajío, detonará más de 27 mil empleos: Sedeco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:56:43

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, se reunió con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, para revisar los proyectos estratégicos vinculados al Parque Industrial Bajío, designado como el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebi) del país.

El titular de Sedeco destacó que el Polo de Desarrollo Bajío permitirá detonar más de 27 mil empleos en menos de 10 años, lo que refleja el potencial productivo de Michoacán y la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

El encuentro se dio en seguimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunciaron en conferencia matutina la puesta en marcha de este polo como un proyecto de alto impacto para Michoacán y para el Plan México.

“El Parque Bajío no es solamente un polígono industrial, es un motor para la reindustrialización del estado y para la integración logística del país. Estamos alineados con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de generar polos de desarrollo que lleven bienestar directo a la población”, subrayó Méndez Fernández.

El subsecretario Vidal Llerenas refrendó la disposición del Gobierno de México para acompañar este proyecto. Además, recordó que los polos son una política de industrialización regional diseñada para facilitar y agilizar la inversión en los espacios adecuados.

Con esta reunión, Michoacán avanza en la consolidación del Parque Industrial Bajío como referente nacional de desarrollo económico, alineado a las prioridades del Gobierno de México y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.