México vive momento histórico en participación política de mujeres: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 9 de marzo del 2026.- En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (#8M), el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja destacó que México vive un momento histórico en materia de participación política femenina y políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, impulsadas desde el gobierno federal que encabeza la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador federal por el Partido del Trabajo (PT) subrayó que, en los últimos años, la agenda de género se ha colocado como un eje transversal de la vida pública nacional, lo que se refleja tanto en la presencia de mujeres en cargos de decisión como en la implementación de programas sociales dirigidos a cerrar brechas históricas.

“Como nunca, México avanza hacia una democracia más incluyente; las mujeres ocupan posiciones estratégicas en la toma de decisiones, incluso, se ha impulsado una secretaría de Estado para garantizar la justicia e igualdad. Esto ocurre debido al proceso de transformación política que pone en el centro el espíritu humanista y de respeto a los derechos humanos”, afirmó.

Mejía Berdeja recordó que actualmente varias entidades federativas son gobernadas por mujeres y que el gabinete presidencial mantiene una composición paritaria, mientras que el Congreso de la Unión y diversas legislaturas estatales reflejan también este principio de equidad.

“Durante décadas las mujeres enfrentaron barreras por razones económicas, culturales o incluso lingüísticas. Hoy, el país reconoce que la igualdad es un derecho. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, las mujeres son protagonistas del presente y del futuro del país”, señaló.

Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que la transformación institucional también se ha reflejado en el fortalecimiento del marco jurídico para proteger a las mujeres frente a la violencia y la discriminación, particularmente mediante reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Se han generado instrumentos legales para sancionar conductas que vulneran los derechos de las mujeres y para garantizar condiciones de justicia. La violencia de género, que aún hay muchos pendientes, debe enfrentarse con instituciones fuertes y con políticas públicas efectivas que emanan desde el Congreso de la Unión”, enfatizó.

Asimismo, el diputado por Coahuila reconoció que diversos programas sociales del gobierno federal han contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Entre ellos mencionó apoyos económicos para madres trabajadoras, pensiones para adultas mayores y programas de bienestar dirigidos a comunidades indígenas y rurales.

“Sin duda alguna, las políticas sociales tienen rostro de mujer; muchas de las beneficiarias de los programas federales son jefas de familia que hoy cuentan con un respaldo institucional para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos”, indicó.

Aprovechó para recordar que en el proceso electoral de este 2026 en Coahuila, el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional trabaja, con perspectiva y equidad de género, para renovar a los integrantes del Congreso local.

“Trabajamos desde la Cuarta Transformación en los 16 distritos electorales de la entidad fronteriza, con un acuerdo de distribución que permite fortalecer la competitividad electoral de ambas fuerzas políticas, a partir de la política humanística de la filosofía del lopezobradorismo.

“Es una alianza sólida que se construye con diálogo y coincidencias programáticas. Estamos convencidos de que la unidad fortalece la participación ciudadana y permitirá que el Congreso local represente mejor las demandas de los coahuilenses”, sostuvo.