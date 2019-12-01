¡México se planta firme! Presidenta desafía injerencias: ‘Ninguna potencia extranjera decide por nosotros’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:56:46
CDMX, 16 de septiembre del 2025. - Frente a las constantes presiones de Estados Unidos para intervenir en el combate al crimen organizado, la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no permitirá la injerencia de ninguna potencia extranjera.

"La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad", señaló.

En su mensaje con motivo del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, la Mandataria recordó  la reciente reforma aprobada por el Congreso, esta prohíbe y castiga cualquier intervención en territorio nacional.

Para que no hubiese ninguna duda de la defensa de nuestra soberanía frente a cualquier deseo de injerencia extranjera, propuse al constituyente una adición al artículo 40 de nuestra Carta Magna:

"El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que se adhesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar, espacio aéreo", leyó.

En su mensaje, destacó que México también mantiene un compromiso de cooperación internacional bajo el principio del respeto mutuo.

"México será siempre símbolo de paz y fraternidad mundial, comprometidos con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa indiscutible de la autodeterminación de los pueblos. Nos guía la sabia y hermosa frase de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz", aseveró.

