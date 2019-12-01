México, entre los 10 países que más emiten metano: Laura Ballesteros

México, entre los 10 países que más emiten metano: Laura Ballesteros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:56:10
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtió que México se encuentra entre los 10 países con mayores emisiones de metano a nivel mundial, un gas que, señaló, es responsable de cerca del 30 por ciento del calentamiento global.

La legisladora destacó que la reducción de este contaminante no es opcional, sino una de las vías más rápidas para frenar la crisis climática y proteger a la población.

“Reducirlo no es opcional: es la vía más rápida para frenar la crisis climática y proteger nuestras vidas hoy”, expresó.

Ballesteros indicó que, desde la iniciativa “Legisladores por el Clima”, se impulsan acciones concretas para atender esta problemática ambiental.

Asimismo, mencionó la urgencia de tomar medidas ante el cambio climático, al afirmar que no existe una alternativa al planeta Tierra.

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