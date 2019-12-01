México da pasos firmes para proteger a familias víctimas de feminicidio: Araceli Saucedo

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2026.- El fortalecimiento de la protección legal para las víctimas directas e indirectas de feminicidio representa un avance fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México, destacó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, tras la aprobación unánime en el Senado de la República de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora señaló que esta modificación fortalece las obligaciones del Estado para garantizar medidas de protección que salvaguarden no solamente la integridad física de las víctimas, sino también su seguridad psicológica y emocional, su dignidad y su vida privada, así como la seguridad de sus entornos familiar y comunitario.

Durante la discusión del dictamen ante el pleno, Araceli Saucedo Reyes fundamentó la propuesta a nombre de las comisiones unidas correspondientes, con el objetivo de incorporar disposiciones específicas en materia de protección frente a la violencia feminicida, mediante la adición de una fracción IV al artículo 26 de la legislación.

“Esta reforma parte de una realidad dolorosa en México el feminicidio sigue siendo la expresión más extrema de la violencia machista, que termina con la vida y los proyectos de niñas, adolescentes y mujeres, pero también impacta profundamente a sus familias, que enfrentan consecuencias judiciales, administrativas, económicas, sociales y psicológicas”, expresó la senadora.

Araceli Saucedo subrayó que uno de los alcances más importantes de la reforma es reconocer que las consecuencias del feminicidio trascienden a la mujer que pierde la vida, pues también afectan a sus hijas, hijos, madres, padres, hermanos y comunidades, quienes requieren protección y acompañamiento institucional para enfrentar esta realidad.

En ese sentido, afirmó que la reparación integral del daño debe ir más allá del acceso a la justicia e incluir medidas efectivas para salvaguardar la seguridad, la dignidad y el bienestar de las personas afectadas, con especial atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de vulnerabilidad y orfandad.

La legisladora consideró que la aprobación de esta reforma constituye un paso firme para fortalecer el marco jurídico mexicano, reducir los espacios de impunidad y evitar el abandono institucional de las familias afectadas por la violencia feminicida.

Asimismo, sostuvo que desde el ámbito legislativo no puede haber omisión ni indiferencia ante una problemática que exige respuestas concretas del Estado.

Tras su aprobación por unanimidad en el Senado, el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y Araceli Saucedo Reyes expresó su confianza en que sea analizado y aprobado a la brevedad, a fin de avanzar hacia su posterior promulgación presidencial y consolidar mayores garantías de protección para las mujeres y las familias víctimas de violencia feminicida.