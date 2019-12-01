Mejora la movilidad en Santa Clara del Cobre con obra impulsada por Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:11:20

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la inauguración del reencarpetamiento y bacheo superficial en las calles Tambor y Yunque, en Santa Clara del Cobre.

Con esta obra, se intervinieron 14,110 metros cuadrados, impactando de manera directa a más de 16 mil personas que transitan diariamente por esta zona, mejorando significativamente la movilidad y la seguridad vial. Bajo el compromiso de Gobernar con amor justicia y Libertad, la administración municipal continúa impulsando proyectos que elevan la calidad de vida de la población.

Durante el acto, se destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia integral enfocada en atender las necesidades más sentidas de la ciudadanía. En ese sentido, la presidenta reiteró que su gobierno se basa en Escuchar resolver Y transformar, priorizando obras que generen bienestar real.

Asimismo, se subrayó la importancia de seguir consolidando a Santa Clara del Cobre como un referente en desarrollo y tradición, recordando que Santa Clara del Cobre enamora, no solo por su riqueza cultural, sino también por el impulso constante a su infraestructura.

Las autoridades municipales reafirmaron que continuarán trabajando para que cada acción se traduzca en beneficios tangibles para la población, fortaleciendo el desarrollo del municipio.

“Trabajamos para que cada obra se traduzca en bienestar para nuestra ciudadanía”, acotó la alcaldesa.