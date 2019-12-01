Más seguridad y mejor movilidad con reencarpetamiento de avenida Torreón Nuevo

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Como parte del programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial impulsado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia mantiene trabajos en distintos puntos de la ciudad para recuperar calles y avenidas. En este marco, la Secretaría de Obras Públicas realiza el reencarpetamiento de la avenida Torreón Nuevo, una intervención que responde a una demanda de quienes diariamente transitan por esta zona.

La obra se desarrolla en el tramo comprendido de la Glorieta a la calle Real del Oro, en las inmediaciones de la colonia Loma Real. Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad y comodidad tanto a automovilistas como a peatones.

El avance de la obra ha sido bien recibido por quienes viven y trabajan en la zona, al tratarse de una avenida que diariamente registra un importante flujo vehicular y que durante años presentó deterioro en su superficie.

Alejandro, locatario del lugar, consideró que la intervención era necesaria y destacó la calidad de los trabajos. “Se está haciendo una labor necesaria y la verdad está quedando bien, y va a quedar bien”, expresó.

Valeria, también locataria, señaló que anteriormente únicamente se realizaban reparaciones temporales. “Me parece muy bien, porque antes sólo habían venido a tapar baches y se llenaba mucho de agua; sí me parece muy buena la obra, la verdad”, comentó.

Por su parte, Pablo Villa resaltó la importancia de intervenir una vialidad con alto tránsito vehicular. “Esta avenida es muy transitada y puede afectar a los vehículos, por lo que es muy bueno por parte del Ayuntamiento”, afirmó.

Ximena Macedo, comerciante y vecina de la zona, destacó que este tipo de acciones generan confianza entre la ciudadanía al reflejarse en obras de beneficio colectivo. “A final de cuentas es algo que nos beneficia a todos los que vivimos por esta zona y hasta los que van pasando, porque deja ver que sí se está trabajando como se debe”, expresó.

Con estas acciones, la Secretaría de Obras Públicas continúa avanzando en el programa de reencarpetamiento vial del Gobierno de Morelia, atendiendo vialidades estratégicas para ofrecer traslados más seguros, ágiles y en mejores condiciones para las y los morelianos.