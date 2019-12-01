Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que con la inversión histórica de mil 278 millones 922 mil 700 pesos de la Beca Rita Cetina, se fortalece el desarrollo académico de 591 mil 533 estudiantes de educación básica y se apoya directamente a la economía de sus familias.

El mandatario estatal señaló que actualmente 333 mil 183 becarias y becarios de nivel secundaria reciben un apoyo económico con una dispersión bimestral de mil 900 pesos; lo que representa una cantidad superior a los 633 millones de pesos. Mientras que 258 mil 350 alumnas y alumnos de primaria cuentan con un respaldo anual de 2 mil 500 pesos, que se traducen en 645 millones 875 mil pesos.

Detalló que estos programas sociales impulsan la permanencia escolar y garantizan el acceso a una educación de calidad en cada una de las regiones del estado, al fomentar la permanencia escolar y se impulsa al estudiante a continuar con sus estudios.

Ramírez Bedolla añadió que Michoacán es la única entidad del país en contar con una cobertura integral de las Becas para el Bienestar en todos sus niveles educativos, por lo que se fortalece el derecho a la educación y, al mismo tiempo, representa un alivio económico para miles de familias michoacanas, contribuyendo a su bienestar y respaldando los gastos escolares.

Mencionó que para este ciclo escolar se cuenta con un registro de nuevo ingreso de 118 mil 475 alumnas y alumnos, con cobertura del 83 por ciento en primarias y 84 por ciento en secundarias; con una participación del 73 y el 86 por ciento de estudiantes solicitantes, respectivamente. Estos avances reflejan la respuesta positiva de las comunidades educativas y la coordinación estrecha con el Gobierno de México con las y los michoacanos.

El gobernador reiteró que invertir en la educación de niñas, niños y jóvenes es la clave para construir un Michoacán más justo y con oportunidades para todas y todos; y recalcó que el registro de la Beca Rita Cetina continuará abierto hasta mañana 22 de noviembre en las 53 oficinas de Becas para el Bienestar del estado.