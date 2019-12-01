Más de 53 mil estudiantes ya navegan gratis gracias al Programa D4TA

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Un total de 53 mil 280 chips del Programa D4TA Datos Gratis fueron activados del 17 al 27 de marzo, lo que representa un avance del 45.6 por ciento respecto a los más de 116 mil registros realizados, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria subrayó que del total de beneficiarios que ya han activado su chip, 35 mil 889 corresponden a estudiantes de nivel medio superior y 17 mil 391 a nivel superior, lo que refleja el impacto del programa en la permanencia escolar y en la reducción de la brecha digital en Michoacán.

Asimismo, recordó que el programa tiene presencia en 46 instituciones públicas de educación media superior y superior en la entidad, por lo que invitó a las y los estudiantes a acudir a los centros de atención para activar su chip y aprovechar esta herramienta que contribuye a su desarrollo académico y profesional.

Como parte de la ampliación de la cobertura, informó que el programa beneficiará a más de 700 estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y a 20 alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato de Tejerías, en Uruapan. Estos jóvenes se incorporaron durante la segunda etapa de registro, asegurando así su acceso a internet gratuito para fortalecer su formación académica.

Por último, la titular del Iemsysem destacó que la activación de los chips del Programa D4TA Datos Gratis continuará de manera regular al regreso del periodo vacacional de Semana Santa.