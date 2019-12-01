Más de 52 mil personas usaron el teleférico de Uruapan el fin de semana: Bedolla

Más de 52 mil personas usaron el teleférico de Uruapan el fin de semana: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:49:19
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Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Sin incidentes y con saldo blanco, más de 52 mil personas usaron de manera gratuita el teleférico de Uruapan durante los dos primeros días de operación, luego de su inauguración el pasado sábado 18 de abril, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

El mandatario estatal recalcó que el Gobierno de Michoacán está apostando por el transporte por cable para resolver los conflictos de movilidad en zonas complejas, y que en el caso de Uruapan desde la creación del proyecto se pensó también en una visión turística. 

“Va a potenciar turísticamente a Uruapan porque tiene todo para hacerlo, es algo que se había desaprovechado”, dijo Ramírez Bedolla en conferencia de prensa, quien reconoció el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, que se coloca a la altura de otras dependencias similares en el país. 

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó que el día de la inauguración este medio de transporte de altura fue utilizado de manera gratuita por 18 mil personas, mientras que el domingo se subieron 34 mil. 

Detalló que en las estaciones 6 Parque Nacional y 1 Hospital Regional se registró el mayor número de personas usuarias, con un 30 y 25 por ciento del total, respectivamente. “Las y las uruapenses ya hicieron suyo este sistema de transporte. Viajaron de manera segura, convirtiendo el traslado en una experiencia segura, cómoda y accesible”, remarcó Gladyz Butanda.

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