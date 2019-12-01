Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 15:01:38

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2026.- Han pasado más de 120 días desde la desaparición de José Luis Silva Andrade, defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría, en la zona boscosa de Los Azufres. Desde el 15 de julio, su familia no ha vuelto a saber de él.

Ese día, Silva Andrade salió de su domicilio para revisar el ruido de motosierras en el bosque comunitario. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

El Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) ha acompañado a la familia desde el inicio del caso brindando asesoría jurídica para presentar la denuncia ante las autoridades. A través de sus redes sociales, la organización llamó a las fiscalías General del Estado de Michoacán y General de la República a mantener las labores de búsqueda.

Al reportarse la desaparición, habitantes de Agua Fría y familiares del activista señalaron que recibían amenazas, presuntamente relacionadas con intentos de despojo de tierras para explotar el bosque de pino y oyamel. También denunciaron que, después de la desaparición, una persona acudió al domicilio familiar para exigir que cedieran sus tierras.

La comunidad de Agua Fría ha denunciado presuntos intentos de despojo territorial durante décadas.