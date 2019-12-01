Mario Calzada se pone la camiseta de Movimiento Ciudadano

Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre 2026.- Tras hacer pública su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado federal, Mario Calzada Roviroza Mercado, anunció su incorporación a las filas del Partido Movimiento Ciudadano.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional, y Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal y coordinadora estatal de ese instituto político, le dieron la bienvenida al movimiento para continuar trabajando por Querétaro y sus familias.



Álvarez Máynez, hizo pública la bienvenida de Mario Calzada a la Bancada Naranja y destacó que Movimiento Ciudadano sigue creciendo en Querétaro y en todo el país con liderazgos reconocidos y con prestigio.

Ballesteros Mancilla aseguró que la incorporación de Mario Calzada fortalece el proyecto de Movimiento Ciudadano en la entidad y suma experiencia al trabajo de sus representaciones legislativas, con una visión de cercanía y atención a las necesidades de las y los queretanos.

“Con una trayectoria como regidor, presidente municipal de El Marqués y actualmente diputado federal por el Distrito 05 de Querétaro, Calzada Mercado anunció que mantendrá su compromiso con quienes le dieron su confianza y continuará desempeñando sus responsabilidades en la Cámara de Diputados”.

Aseguró que Movimiento Ciudadano Querétaro seguirá sumando liderazgos y construyendo una Alternativa que ponga a las personas al centro, impulse las causas ciudadanas y traduzca el trabajo político en resultados para las familias del estado.

El diputado federal Mario Calzada Mercado anunció este lunes su incorporación a Movimiento Ciudadano, con lo que inicia una nueva etapa en su trayectoria política, convencido de que seguirá trabajando por Querétaro y sus familias desde un proyecto en el que busca aportar su experiencia y compromiso con la ciudadanía.



Tras una trayectoria en la que se desempeñó como regidor, presidente municipal de El Marqués y actualmente como diputado federal por el Distrito 05 de Querétaro, Calzada Mercado señaló que su decisión es resultado de una reflexión personal y política, y aseguró que asume este nuevo paso con responsabilidad, sin desconocer la historia ni las experiencias que han formado parte de su vida pública.

Destacó que su compromiso con las y los queretanos permanece intacto y que continuará desempeñando sus responsabilidades en la Cámara de Diputados, al recordar que obtuvo su cargo mediante el voto directo de los ciudadanos de su distrito: "mi compromiso es con la gente que me dio su confianza. Quiero que esta nueva etapa se distinga por el trabajo, las propuestas y los resultados; al final, eso es lo que debe importar en la política”.



Con esta incorporación, Mario Calzada refrenda su intención de continuar participando en la vida pública de Querétaro, sumando su experiencia al proyecto de Movimiento Ciudadano y manteniendo como prioridad el trabajo en favor de las familias y el desarrollo del estado.