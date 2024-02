Marcha por la democracia fue golpista y sin propuestas: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2024.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó que la denominada "Marcha por la Democracia" fue un movimiento golpista en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador; el cual además no tiene bases, porque no presenta propuestas.

A pesar de que este movimiento ha sido difundido como un ejercicio ciudadano e independiente, condenó que hay influencia de partidos políticos en ello. Incluso se expresó en estos términos "para que nos hacemos, sí hay partidos políticos que están detrás de la organización, a ver, entre gitanos no nos podemos leer la mano ni nos chupamos el dedo".

Ramírez Bedolla comentó que hubo personas que se manifestaron que no han colaborado en otros movimientos sociales del país; en cambio, aseguró, sí participaron en el denominado fraude electoral de 1988 hacia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

"Son más de lo mismo, entonces no hay ninguna cuestión nueva o alternativa que muestre esta manifestación, es respetable, que bueno que se muestren, hay que comparar los proyectos", ironizó al mismo tiempo en que reiteró que no hay un proyecto por la oposición o que hasta el momento no se ha dado a conocer.