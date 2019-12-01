Manzanillo avanza en modernización, inicia la construcción de puentes vehiculares con inversión millonaria en Colima; indicó Claudia Sheinbaum

Manzanillo avanza en modernización, inicia la construcción de puentes vehiculares con inversión millonaria en Colima; indicó Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 19:00:35
Manzanillo, Colima, a 9 de agosto de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio a la construcción de los puentes Tepalcates II, Presa Trancas y el Chical en Manzanillo, Colima. Estas obras se suman al libramiento Arco Norte y Arco Sur, que comenzaron a edificarse este año, y forman parte de un plan de infraestructura que incluye, para 2026, la construcción de los puentes Las Tunas, Barrio V, Ingreso Principal a Manzanillo y La Flechita, en total, estas obras representan una inversión de mil 915 millones de pesos y abarcan 4 kilómetros de longitud.

Sheinbaum destacó que, además de la construcción de los puentes, se llevará a cabo la ampliación del Puerto de Manzanillo, actualmente el tercero más importante de América Latina, con el objetivo de convertirlo en el primero de la región.  Este proyecto será ejecutado por la Secretaría de Marina con inversión pública y privada, asegurando la preservación de la laguna de Cuyutlán y reduciendo al mínimo el impacto ambiental.

La mandataria subrayó que entre 2025 y 2026 Colima recibirá casi 4 millones de pesos en inversión para desarrollo y bienestar. Resaltó que la modernización del puerto debe ir acompañada de infraestructura y mejoras para todo el estado, en especial para la zona metropolitana de Manzanillo.

“Hoy estamos para dar el banderazo de salida de este puente y otros dos puentes en Colima y también informamos de otros puentes vehiculares que vamos a desarrollar a partir de 2026 para la zona metropolitana de Manzanillo”, indicó.

