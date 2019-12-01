Mantiene Querétaro liderazgo penitenciario con reacreditaciones internacionales de la ACA

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Querétaro mantiene su liderazgo penitenciario tras obtener la reacreditación internacional de la Asociación de Correccionales de América (ACA) para el Centro Especializado de Formación e Investigación Penitenciaria (CEFIP) y el Centro Penitenciario CP3 Varonil San Juan del Río, con vigencia de 2026 a 2029, durante la conferencia anual realizada en Long Beach, California.

Las auditorías internacionales avalaron el cumplimiento de más de 140 estándares globales en operación penitenciaria, capacitación especializada, seguridad institucional y respeto a los derechos humanos, consolidando procesos profesionales y alineados a buenas prácticas internacionales.

Con estos resultados, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario conserva el Águila Dorada de la ACA, la máxima distinción para instituciones que acreditan la totalidad de sus centros y áreas administrativas, posicionando a Querétaro como referente nacional e internacional.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el estado suma siete años consecutivos como primer lugar nacional en respeto a los derechos humanos de personas privadas de la libertad, mientras que el World Justice Project reconoce su sistema como el más seguro y respetuoso en México, en línea con la política penitenciaria impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González.

