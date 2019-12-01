Mantiene Oficialía Mayor apoyo vital en comunidades mediante logística aérea y terrestre en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, pone a disposición los instrumentos vía terrestre y aérea, para hacer llegar despensas, agua y medicamentos, en la estrategia de apoyo integral para garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por las recientes precipitaciones en la región de la Sierra Gorda y el Semidesierto, misma que es coordinada por el gobernador Mauricio Kuri González.

La titular de la Oficialía Mayor, Linda Luna Rangel, y la directora de Control Patrimonial, Doris Peralta García, han realizado traslados por aire y por tierra respectivamente para la entrega de 947 despensas de primera necesidad a las familias que residen en 12 comunidades distribuidas en los municipios de Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles y San Joaquín.

El plan de respuesta ha requerido el despliegue de puentes aéreos estratégicos para alcanzar localidades donde la afectación a las vías de comunicación impide el paso terrestre. Entre las comunidades atendidas se encuentran: La Mora, Vega de Ramírez y Las Vegas Zimapán Hidalgo, Santa María de Cocos, Adjunta de Gatos, Timbre de Guadalupe y El Mezquite.

La coordinación interinstitucional responde a la instrucción del gobernador Mauricio Kuri González de no dejar a ningún rincón del estado sin asistencia, por lo que se ha aportado el estado de fuerza necesario para dar atención oportuna a la población de estas regiones.