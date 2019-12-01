Magistrada Alma Rosa Bahena Rosales participó en la presentación del libro “Sentencias Relevantes de la Sala Superior del TEPJF”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:49:07

Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.- La Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Dra. Alma Rosa Bahena Villalobos, participó en la presentación del libro “Sentencias Relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, en el marco de la XI Feria Internacional del Libro del TEPJF, coordinado por el Dr. César Lorenzo Wong Meraz, catedrático y destacado electoralista chihuahuense.

La Dra. Bahena Villalobos expuso que esta obra es una contribución de los tribunales electorales locales y de sus magistraturas para abordar 6 líneas temáticas en 16 artículos, tales como: cancelación de diputaciones federales, inelegibilidad de candidaturas por deudores alimentarios, garantía del voto activo en personas en prisión preventiva, paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género, la convocatoria exclusiva de mujeres para la presidencia del INE y el voto activo de personas con alguna discapacidad, entre otros temas que pueden ser consultados en el libro.

Invitó a los estudiantes e impartidores de justicia electoral a consultar estos textos que permiten desarrollar las líneas de investigación de los temas más novedosos en materia electoral.

Durante la presenteción de esta obra, también hicieron su aportación el Magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua, Hugo Molina Martínez; y César Wong Meraz, profesor de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

La moderadora fue la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, Magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.