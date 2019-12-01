Lucila Martínez lleva el respaldo al deporte de Morelia a las canchas y fortalece su agenda por una ciudad más incluyente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 20:05:56

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- El respaldar a quienes mantienen vivo el deporte desde las colonias y las canchas es parte de la agenda de trabajo de la regidora Lucila Martínez Manríquez, quien asistió al torneo de la Liga Municipal de Voleibol de Segunda Fuerza, donde refrendó su compromiso con el impulso a las actividades deportivas y el fortalecimiento de los espacios para la convivencia.

La regidora destacó la importancia de reconocer el esfuerzo de deportistas, entrenadores y organizadores que, con disciplina y constancia, mantienen activas las ligas municipales y generan alternativas para la participación de personas de distintas edades.

Desde el Ayuntamiento de Morelia, Lucila Martínez Manríquez impulsa una visión del deporte que va más allá de la competencia, al considerarlo una herramienta para construir comunidad, fomentar hábitos saludables y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias.

Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnología e Innovación, mantiene entre sus líneas de trabajo la mejora de la infraestructura deportiva municipal, a fin de contribuir a que las y los morelianos cuenten con espacios adecuados, seguros y funcionales para ejercitarse.

Asimismo dijo que su agenda también contempla promover la inclusión de personas con discapacidad en las actividades deportivas y fortalecer iniciativas que permitan ampliar el acceso a estas prácticas, bajo una visión de participación y desarrollo sin barreras.

Además de que, impulsa la vinculación de Morelia con redes internacionales de desarrollo físico, con el objetivo de abrir oportunidades de colaboración e incorporar experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la cultura deportiva.

Lucila Martínez refrendó su respaldo a quienes hacen del deporte una actividad cotidiana y una vía para fortalecer el tejido social de la capital michoacana, por ello su respaldo a los equipos que participan en dichos torneos.