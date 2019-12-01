Lluvias intensas dejaron como saldo al menos 56 personas fallecidas y 80 desaparecidas en Cachemira, India

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 16:49:22

Cachemira, India, a 14 de agosto de 2025.- Tras las intensas lluvias torrenciales en un pueblo que habita en la montaña del Himalaya, en la región de Cachemira, bajo la administración india, se formaron diversos flujos de barro e inundaciones, las cuales dejaron un saldo de al menos 56 personas fallecidas.

Omar Abdullah, jefe de Cachemira, confirmó mediante un comunicado, el deceso de las 56 personas, y los diversos daños que ocasionó la lluvia intensa que azoto el distrito de Kishtwar.

Mohammad Irshad, alto funcionario de gestión de desastres, informó que todos la mayoría de los afectados fueron trasladados a un hospital de Kishtwar, además, reportó 80 personas desaparecidas y 300 rescatadas, afirmando que 50 de ellas se encuentran heridas de gravedad, siendo enviadas a hospitales cercanos.

Tras la recuperación de los 56 cuerpos, un político local publicó un video vía redes sociales, en el cual, se podía observar a los socorristas apilando los cuerpos sin vida, en medio del barro. Con esta, es la segunda inundación catastrófica que sufre india en el mes de agosto.