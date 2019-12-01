Lleva Secretaría del Trabajo de Querétaro expo empleo a Michelin

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la Expo Empleo Michelin, espacio en donde se promovieron mil vacantes en 50 empresas de los sectores industrial y de servicios, con el propósito de propiciar la pronta reincorporación laboral del personal de la planta y facilitar su vinculación con nuevas oportunidades de empleo.

Durante su mensaje la titular de la dependencia mencionó que, el compromiso que se ha asumido con las y los trabajadores que formarán parte de una transición laboral ante el cierre de la planta, es que puedan colocarse en un nuevo empleo en el menor tiempo posible.

“Michelin me expresó la importancia de agilizar al máximo el proceso de transición de sus colaboradores hacia nuevas empresas, para mí, eso significó que su compromiso no terminaba únicamente con la liquidación, sino que existía un interés genuino en asegurar que cada trabajador pudiera incorporarse a otra compañía”, puntualizó.

Asimismo, al hacer uso de la voz, la directora de Personal Michelin para México y Centroamérica, Isabella Candescu,agradeció el apoyo de la dependencia estatal y de las empresas participantes, resaltando que gracias a esta colaboración será posible que sus trabajadores se integren a compañías serias y con valores, donde podrán continuar su desarrollo laboral.

El director de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Arturo Guerrero Gómez, explicó que, desde esta dependencia se impulsó la certificación EC1265 “Evaluación y aplicación de competencias suaves para la empleabilidad en el contexto laboral nivel básico”, impartida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y avalada por la Universidad de Arkansas, con lo cual se acreditan habilidades transversales como comunicación efectiva, trabajo en equipo, solución de problemas y adaptabilidad, que incrementan la empleabilidad en múltiples industrias.

La expo empleo que inció este jueves 21 continuará hasta el 22 de agosto, en donde además se impartirán tallerres y pláticas para fortalecer habilidades, acciones con las que se refuerza el compromiso que se tiene con la fuerza laboral de esta empresa.