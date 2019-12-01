Llega el FICM a Morelia y comunidades: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- En el marco del inicio de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Gaby Molina destacó la importancia de llevar las producciones nacionales a las comunidades, mediante programas de exhibición que amplían el acceso a la cultura y generan espacios de encuentro y convivencia.

El cine es una expresión de nuestra identidad y una herramienta para acercar la cultura a todas las personas, expuso la presidenta de PAR:ES al destacar el alcance comunitario de Cine Mexicano en Acción, iniciativa de FICM apoyada por el Gobierno de México a través de EFICINE. Con ella, se facilita la exhibición gratuita de películas nacionales en Pátzcuaro y comunidades, con funciones en espacios públicos.

Gaby Molina subrayó que este tipo de proyectos contribuye a acercar el cine a niñas, niños, jóvenes y familias que no siempre cuentan con una sala de exhibición cercana, al tiempo que fortalece la formación de nuevos públicos. El financiamiento público y los mecanismos de apoyo a la exhibición son fundamentales para ir más allá de los grandes recintos y circuitos comerciales.

La edición 2026 del FICM se realizará del 16 al 25 de octubre y contará con 96 películas en competencia. La inauguración estará a cargo de Campeón gabacho, del cineasta Jonás Cuarón. Además de las actividades presenciales, el público podrá acceder a una programación virtual gratuita a través de la plataforma nuestrocine.mx, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). La página oficial con detalles del festival es: moreliafilmfest.com.

La exsecretaria de Cultura y de Educación señaló que la cultura también se construye desde el territorio, en los espacios donde las personas se encuentran, comparten experiencias y reconocen su diversidad. Por ello, acercar el cine a más personas, ayuda a promover el diálogo entre generaciones y reconstruir el tejido social, bajo una visión que reconoce el acceso a la cultura como un derecho de todas y todos.