Llama PVEM a evitar regalar mascotas en Día de Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 16:44:05

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, hizo un llamado a madres y padres de familia para que los Reyes Magos no regalen mascotas a niñas y niños, al recordar que los animales no son juguetes, sino seres vivos que requieren cuidado, atención y un compromiso permanente.

Núñez Aguilar subrayó que regalar perros o gatos de manera impulsiva suele derivar en abandono, maltrato o negligencia, especialmente semanas después de las festividades, cuando las familias no estaban preparadas para asumir la responsabilidad que implica tener una mascota.

“Una mascota no es un regalo momentáneo ni un objeto que pueda desecharse. Es un ser vivo que siente, que necesita amor, tiempo, alimento y atención médica. Regalar animales sin una decisión responsable termina afectándolos gravemente”, expresó.

El dirigente del PVEM en Michoacán enfatizó que tener una mascota representa un compromiso de largo plazo, por lo que, en caso de considerar integrar un animal de compañía al hogar, debe hacerse mediante adopción responsable, con la participación consciente de toda la familia.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar reiteró que el Partido Verde promueve el respeto y la protección de los animales, e invitó a la ciudadanía a fomentar valores de empatía y responsabilidad en niñas y niños, enseñándoles que el bienestar animal es una tarea de todos.