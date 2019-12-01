Llama la iglesia católica a actuar con serenidad y prudencia, subrayando la necesidad de mantener la cohesión social y trabajar por la construcción de la paz, tras la ola de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 20:19:26

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- Ante la ola de violencia registrada este domingo en distintas regiones del país, tras el operativo federal en Jalisco donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El mencho” la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un llamado urgente a la población para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

En un comunicado, el organismo episcopal advirtió que los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y otros episodios de violencia han generado incertidumbre social, por lo que pidió seguir “puntualmente” las recomendaciones de protección que emitan las autoridades competentes y evitar compartir versiones no confirmadas.

La CEM informó además que instruyó a las diócesis del país a reportar cualquier incidencia relacionada con los hechos, con el objetivo de elaborar un mapa de riesgo que permita establecer indicadores de prevención y fortalecer la coordinación con autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.

En medio de la tensión que se vive en varias entidades, la Iglesia católica llamó a actuar con serenidad y prudencia, subrayando la necesidad de mantener la cohesión social y trabajar por la construcción de la paz.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de alta sensibilidad, luego de que los hechos violentos se extendieran más allá de Jalisco, impactando carreteras y comunidades en otras zonas del país.