Listos, chips de Dat4, Datos Gratis para jóvenes de nuevo ingreso a prepas y nivel superior: Bedolla

Listos, chips de Dat4, Datos Gratis para jóvenes de nuevo ingreso a prepas y nivel superior: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 16:54:40
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Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias, universidades e institutos tecnológicos superiores, del próximo ciclo escolar, recibirán automáticamente su tarjeta de Dat4, Datos Gratis del programa estatal de acceso a internet ilimitado y redes sociales.

En reunión de trabajo con directivos de las instituciones de nivel superior estatales, federales y de subsistemas, el mandatario adelantó que el registro de nuevo ingreso es de alrededor de 75 mil jóvenes de bachillerato y nivel superior que obtendrán este beneficio de apoyo a su formación académica.

Explicó que la entrega de tarjetas Dat4, Datos Gratis se hará durante el proceso de ingreso en cada alumna y alumno, garantizando así que todas y todos reciban su chip para activarlo en su celular y navegar gratuitamente por la red.

El gobernador agregó que las y los estudiantes que ya cuentan con su chip y que pasaron al siguiente grado de bachillerato y universitario, mantendrán vigente su línea de internet gratuita con la CFE.

Por lo que afirmó que la administración estatal se encuentra lista para realizar la entrega de las tarjetas en cada institución durante el proceso de nuevo ingreso.

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