Líder de Morena Michoacán a Alfonso Martínez: "Se desmantela su discurso de independencia al pactar alianzas con PRI y PAN"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:33:26
Morelia, Michoacán, a 21 de enero del 2026.– Jesús Mora González, líder estatal de Morena en Michoacán, criticó las recientes reuniones del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con figuras de la oposición, señalando que estas acciones contradicen su postura de ser un actor político independiente.

Mora González expresó que lo que "molestó a Alfonso Martínez es que lo ventilaron por reunirse con un senador del PRI que se le ha señalado como la mano derecha de Alito", especialmente después de que Martínez se proclamara independiente.

"Todo se viene abajo, se desmantela cuando le filtran que ya está pactando una alianza rumbo al 27", afirmó Mora.

El representante en Michoacán del partido guinda aseguró que el edil moreliano no representa una competencia fuerte, ni aún siendo respaldado por el movimiento independiente del sombrero.

"Alfonso nos hace lo que el viento a Juárez... Pues nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier escenario. Nosotros, como te comento, en territorio estamos muy activos. Seguimos nuestro proceso de reorganización interna", apuntó Mora González, quien destacó que "la sombreriza" se encuentra en cuarta posición.

