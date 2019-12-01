Líder de CNTE Poder de Base pide actualización de padrón ante falta de contrataciones desde 2015

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 16:40:47

Morelia, Michoacán, a 16 de enero del 2025.- José Luis Castillo Ferrel, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, Poder de Base, urgió a las autoridades educativas para actualizar el padrón de personal y atender el déficit de contrataciones en diversas áreas, señalando que la inacción afecta la operatividad de las escuelas.

El dirigente magisterial consideró como crítica la situación en el personal de apoyo, cuyas últimas contrataciones dijo se remontan a hace casi una década.

"Por ejemplo, personal de apoyo y asistencia a la educación, las últimas contrataciones se hicieron en 2015 y desde entonces no ha habido contrataciones...", comentó en entrevista el líder sindical.

Castillo Ferrel explicó que esta falta de cobertura se agrava con las jubilaciones del personal administrativo e intendentes, cuyas plazas no están siendo cubiertas. Sostuvo que en lugar de asignar nuevo personal, las autoridades educativas están optando por congelar los espacios.

El líder magisterial informó que, para obtener un panorama exacto de los requerimientos reales del sector, se está trabajando en una actualización de las estructuras ocupacionales a nivel federal.

Recordó el parámetro que utiliza la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para justificar la asignación de docentes, "en promedio se ocupan 25 alumnos por maestro y eso es lo que aplican 25 alumnos justifican un maestro en cada grupo y eso no puede ser aplicado, tenemos aulas sin docentes al frente".

Para iniciar este proceso de diagnóstico, Ferrel informó sobre los acercamientos con autoridades federales, " el pasado 2 de diciembre y el 13 de enero acudimos a una reunión con autoridades federales para poder comenzar con el diagnóstico, proyecto que iniciará este mismo mes."

El objetivo de esta revisión, según Poder de Bases, es demostrar que sí existen requerimientos de personal en todos los niveles y estructuras organizacionales de las escuelas.