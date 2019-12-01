Liberarte, Boutique Penitenciaria, iniciativa que apoya la reinserción social

Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- Para brindar un medio de autosuficiencia económica a la población penitenciaria, en 2022 la Coordinación del Sistema Penitenciario creó la marca “Liberarte, Boutique Penitenciaria”. Esta iniciativa, que hoy cuenta con cuatro tiendas, busca impulsar y reconocer el talento de las y los internos a través de la venta de sus productos artesanales.

Estas se ubican en los exteriores de los Centros Penitenciarios David Franco Rodríguez, Uruapan y Sahuayo, y en Morelia, en la calle Gobernador Francisco Ortiz Rubio 76, colonia Nueva Chapultepec. Estas tiendas se han convertido en un importante escaparate donde, sin intermediarios, se comercializan los productos que incluso han traspasado fronteras debido a la calidad con que son elaborados.

Artículos como pulseras, collares, aretes, bolsas cinturones, carteras, huaraches, balones, pinturas en diferentes técnicas, comedores o cualquier mueble tallado en madera para el hogar y hasta sillas de montar, son elaborados por las manos de quienes a pesar del encierro ponen su cariño y dedicación en cada detalle.

Liberarte Boutique Penitenciaria, ha permitido un incremento superior al 30 por ciento en la venta de productos elaborados por las personas privadas de la libertad, ya que anteriormente el canal de comercialización se limitaba a las piezas que las y los internos entregaban a sus seres queridos para que las vendieran en el exterior.

La creación de estas tiendas se ha convertido en un estímulo para las personas privadas de la libertad, lo que ha generado un incremento de internos que aprendieron oficios artesanales. Así, además de obtener un ingreso económico, adquieren las herramientas necesarias para autoemplearse al reinsertarse en la sociedad.

Para conocer y adquirir los productos que se comercializan en Liberarte Boutique Penitenciaria también pueden seguir las siguientes redes sociales:

https://www.instagram.com/boutique_liberarte y https://www.facebook.com/profile.php?id=100093408797913