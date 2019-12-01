Ley de Infraestructura Estratégica, para frenar la corrupción: Mejía Berdeja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:29:18

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- Durante la discusión del dictamen para crear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja aseguró que México se encuentra ante una oportunidad histórica para superar el rezago y consolidar un modelo de crecimiento con justicia social.

Al presentar su postura, Ricardo “El Tigre” Mejía fue enfático al señalar que el país enfrenta una brecha de inversión de 4.5 billones de pesos que no puede ser solventada únicamente con el presupuesto federal de inversión física, el cual se estima en 1.06 billones para este 2026.

Ante este escenario, el también presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados, defendió el esquema de inversión mixta como la ruta más responsable para el futuro financiero de la nación. "¿Cuál es la alternativa? ¿Endeudar al país, subir los impuestos o quedarnos de brazos cruzados? No, definitivamente esa sería la receta al fracaso", puntualizó desde la máxima tribuna legislativa del país, quien explicó que la nueva ley propone un Estado fuerte e inteligente que coordina y regula, sin entregar el patrimonio nacional.

“Bajo este marco, el 54% de la inversión será pública y el 46% privada, garantizando que la propiedad de los proyectos siempre permanezca en manos del Estado”, advirtió el político coahuilense.

“El Tigre” Mejía recordó que, en décadas pasadas, México padeció contratos opacos y proyectos abandonados que derivaron en rescates millonarios con dinero público, citando los más de 744,000 millones de pesos documentados en sobrecostos históricos y pasivos ocultos, en perjuicio de todos los ciudadanos.

Para evitar que estas prácticas se repitan, Ricardo “El Tigre” Mejía subrayó que la ley introduce un sistema de "triple control" (antes, durante y después), que incluye ocho evaluaciones obligatorias para cualquier proyecto y el registro estricto de pasivos contingentes.

"Se acabó la improvisación. Esta ley incomoda a quienes lucraron con el desorden y la falta de reglas claras por décadas", aseveró el legislador petista por Coahuila.

En este sentido, el diputado federal coahuilense resaltó metas ambiciosas como la generación de 30,000 MW adicionales de energía eléctrica y la atención urgente a la emergencia hídrica en zonas como el Valle de México, donde el estrés hídrico supera tres veces el umbral de gravedad.

Asimismo, señaló que la ley es una herramienta fundamental para capitalizar el fenómeno del nearshoring, con una expectativa de inversión extranjera anual de 35,000 millones de dólares.

El legislador Mejía Berdeja resaltó que, a diferencia de modelos anteriores, por primera vez en América Latina se incorpora formalmente al sector social en la participación de infraestructura estratégica.

Finalmente, el diputado federal justificó la eliminación del artículo noveno transitorio como una medida de técnica legislativa moderna para evitar redundancias, asegurando que la ley ya cuenta con suficientes referencias constitucionales para garantizar la transparencia.