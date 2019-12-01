Ley de Búsqueda permitirá actuar de inmediato y dará mayores garantías a las familias: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.– La nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo permitirá mejorar los mecanismos de localización, fortalecer la coordinación entre autoridades y brindar mayores garantías a las familias, señaló el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

El legislador explicó que uno de los principales beneficios de esta legislación es la obligación de iniciar las búsquedas inmediatamente, sin esperar 72 horas ni exigir una denuncia previa. Además, contempla registros de personas desaparecidas, herramientas de identificación forense y responsabilidades para los servidores públicos que incumplan injustificadamente sus obligaciones.

“Estamos hablando de una ley que puede ayudar a salvar vidas. Las primeras horas son fundamentales cuando una persona desaparece y ahora las autoridades tendrán obligaciones claras para actuar de inmediato. Las familias tienen derecho a recibir respuestas y a que las instituciones hagan su trabajo”, expresó.

Gaona García reconoció el trabajo de las legisladoras y legisladores que durante años impulsaron propuestas en esta materia, particularmente de las exdiputadas Brenda Fraga Gutiérrez y Margarita López Pérez, esta última reconocida madre buscadora. Asimismo, destacó la iniciativa de Belinda Iturbide Díaz, el trabajo de la Comisión de Justicia y las aportaciones de los colectivos y familiares de personas desaparecidas.

El diputado sostuvo que la aprobación de esta legislación no significa que el trabajo esté concluido, pues podrán realizarse reformas para atender aspectos pendientes, incorporar nuevas propuestas y mejorar los procedimientos de búsqueda. Consideró indispensable mantener el diálogo con las familias, escuchar sus observaciones y dar seguimiento a la aplicación de la ley.

“Esta ley no está escrita en piedra. Si hay aspectos que debamos corregir o mejorar, tendremos que hacerlo. Reconocemos la lucha de las madres buscadoras y sabemos que todavía hay mucho trabajo pendiente. Lo importante es que hoy contamos con una legislación que deberá traducirse en acciones y resultados para las familias michoacanas”, concluyó Baltazar Gaona García.