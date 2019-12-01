¡Leche para el Bienestar a solo 7.50 pesos! Michoacán protege la economía de las familias

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a cargo de Cuauhtémoc Ramírez Romero, informa que la Planta de Leche para el Bienestar “General Lázaro Cárdenas del Río” ofrece la leche a solo 7.50 pesos por litro, lo que representa un ahorro sustancial del 70 por ciento respecto a los precios en comercios que superan los 28 pesos.

Este precio accesible garantiza una alimentación nutritiva a familias vulnerables. Además, el Gobierno de Michoacán otorga un peso adicional por litro a los productores, incentivo único en el país que fortalece la producción local y genera empleo en el campo. En Jiquilpan ha incrementado significativamente su producción como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pasando de 8 millones de litros a 23 millones 84 mil 735 litros en 2025.

Este volumen permite distribuir leche de alta calidad y fortificada en Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, beneficiando a 484 lecherías y a 229 mil 269 familias, además de generar 3 millones 979 mil 700 litros de crema para valor agregado.

Como parte de la estrategia de expansión, se prevé la construcción de una nueva planta de secado de leche en Jiquilpan con inversión de 700 millones de pesos, que agregará capacidad de hasta 91 millones 250 mil litros anuales a partir de 2027.