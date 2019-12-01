Laura Itzel Castillo sucede a Noroña como presidenta del Senado de la República

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 12:16:48

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- La senadora por Morena, Laura Itzel Castillo Juárez fue elegida como la sucesora del legislador del mismo partido, Gerardo Fernández Noroña, para la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En ese sentido, Castillo Juárez publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella para presidir la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República.”, compartió la senadora.

Asimismo, resaltó que trabajará para avanzar “en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar”.

De igual forma, aseguró que no claudicará a sus principios y refirió que mantendrá “en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”.

En la previa se dio a conocer que el Grupo Parlamentario del instituto político oficialista llegó a un acuerdo para que la legisladora fuera el relevo de Fernández Noroña, según lo que reveló la senadora Andrea Chávez.

“En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo”, escribió la morenista Chávez.