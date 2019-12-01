Las y los trabajadores municipales, parte esencial para que Morelia brille más: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- “Todos son mi equipo, el que me ha acompañado todos estos años a hacer que Morelia brille más”, expresó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en un mensaje en video dirigido a las y los trabajadores del Ayuntamiento, durante el acto de celebración por el XIV aniversario del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm), donde reconoció que los resultados de su administración también son fruto del trabajo de quienes permanecen en el servicio público y dan continuidad a las tareas del municipio. Asimismo, felicitó al Sidemm por sus 14 años de trayectoria y reconoció a quienes destacan por su puntualidad, eficiencia y compromiso.

En representación del presidente municipal, la síndica, Melissa Vásquez Pérez estuvo presente en el acto oficial, donde reconoció la trayectoria del sindicato y de quienes, desde sus distintas responsabilidades, contribuyen diariamente al funcionamiento del Gobierno de Morelia y a la atención de la ciudadanía.

“Las administraciones tenemos un periodo para servir, pero ustedes son quienes le dan continuidad al trabajo de nuestro municipio”, expresó la síndica, quien también subrayó la importancia del respeto, el diálogo y la disposición para construir acuerdos en favor de la ciudad.

Por su parte, Ernesto Santamaría Reyes, secretario general del Sidemm, resaltó la unidad como un elemento fundamental para fortalecer la organización y avanzar en la defensa de los derechos laborales, y destacó la relación que ha acompañado este periodo con el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

“Estos 14 años son muy especiales porque nosotros trascendimos con un personaje muy importante, nuestro presidente Alfonso Martínez Alcázar”, expresó Santamaría Reyes, al recordar que ambos emprendieron nuevas etapas de trabajo y representación: Martínez Alcázar al frente del Gobierno Municipal y el SIDEMM en la defensa de los derechos de sus agremiados.

Como parte de la conmemoración, se entregaron reconocimientos a quienes concluyeron el Diplomado en Hacienda Pública Municipal, estímulos por puntualidad y eficiencia, así como distinciones por antigüedad. La jornada también incluyó la premiación deportiva del Torneo Sidemm 2026.