Las volveremos a presentar: Barragán reafirma su compromiso por la seguridad de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 18:38:44

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán lamentó que se hayan desechado sin debate, tipificar la violencia en el noviazgo y establecer que la violencia familiar sea perseguida de oficio.

Desde la tribuna, el legislador lamentó que la mayoría haya decidido excluir estas medidas, las cuales, afirmó, respondían a una realidad que viven miles de mujeres y jóvenes en Michoacán.

“No seamos hipócritas. No podemos decir que estamos del lado de las víctimas si, al mismo tiempo, les cerramos la puerta a herramientas legales para protegerlas”, mencionó.

Barragán explicó que su iniciativa buscaba reconocer y sancionar la violencia en el noviazgo, una etapa en la que muchas mujeres comienzan a sufrir control, amenazas, agresiones físicas, psicológicas y económicas, sin que hoy exista una protección jurídica suficiente.

Asimismo, recordó que también propuso que la violencia familiar pudiera investigarse de oficio, evitando que toda la carga recaiga sobre las víctimas, quienes en muchas ocasiones no denuncian por miedo, dependencia económica o por las amenazas de sus agresores.

“Negarnos a que la violencia familiar se investigue de oficio es permitir que muchas víctimas sigan atrapadas por el miedo. El Estado no puede permanecer inmóvil esperando una denuncia cuando la vida y la integridad de una persona están en riesgo.”

El diputado señaló que existen casos que han evidenciado la urgencia de fortalecer el marco legal, como el de la esposa del director de Pemex, que abrió un debate nacional sobre las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar, así como el de una familia que ese mismo día acudió al Congreso para exigir justicia.

Finalmente, confirmó que las volverá a presentar pues son una exigencia de las mujeres de Michoacán.