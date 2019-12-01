Las nuevas Salas Colegiadas Civiles Regionales agilizan el acceso a la justicia al acortar tiempos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 09 de marzo de 2026.- El magistrado Genaro Álvarez Pérez, quien preside la Sala Colegiada Civil Región Uruapan del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, participó en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo del Poder Judicial de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), donde habló sobre el funcionamiento de las nuevas Salas Colegiadas Civiles Regionales y los beneficios de este modelo para la impartición de justicia en el estado.

Durante la entrevista explicó que la transición de salas unitarias a salas colegiadas deriva de la Reforma Judicial de 2024 y del proceso de descentralización del Poder Judicial de Michoacán, lo que permitió que estos órganos de segunda instancia dejaran de concentrarse únicamente en la capital del estado y se distribuyeran en 7 regiones: Apatzingán, Morelia, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Detalló que las salas colegiadas están integradas por tres magistraturas, lo que fortalece el análisis de los asuntos, ya que las resoluciones se discuten y votan de manera conjunta, generando mayor certeza jurídica. Asimismo, señaló que conocen principalmente asuntos en materia civil y familiar y que la regionalización ha permitido acercar la justicia a la población, evitando traslados y reduciendo costos, lo que facilita el acceso a la justicia en segunda instancia.

Destacó que, a pocos meses de su puesta en marcha, las Salas Colegiadas Civiles Regionales ya muestran avances en la agilización de los procesos, al acortar los tiempos de respuesta para las personas usuarias del sistema de justicia.

