Las mujeres son las protagonista de la unidad y transformación de Michoacán: Morón 

Morelia, Mich., a 23 de marzo de 2026.- Al reconocer que el liderazgo de las mujeres representa la columna vertebral de la vida pública y social del estado, el senador Raúl Morón Orozco hizo un llamado a la unidad de todos los sectores para profundizar la transformación de Michoacán, el cual hizo eco en miles de ciudadanas que decidieron sumarse y conducir este proceso de cambio desde sus propias trincheras.

En un encuentro realizado este fin de semana por la organización Fuerza Mujeres Michoacán, que contó con el legislador como invitado especial, Morón Orozco enfatizó que su labor en el Senado consiste en servir como un conducto efectivo para que las mujeres tengan pleno acceso a sus derechos y derribar así las barreras estructurales que históricamente han limitado el desarrollo femenino sin importar su origen o condición social.

"Mi compromiso es trabajar para que la igualdad sustantiva trascienda el concepto jurídico y se convierta en una realidad palpable, legislando siempre a favor de la libertad y de una vida libre de violencia como el piso mínimo indispensable para que el talento de las michoacanas defina el rumbo de nuestra entidad", puntualizó el senador.

Durante este encuentro se destacó que el papel de las mujeres en Michoacán funciona como el eje integrador de la cohesión social, ya que son ellas quienes encabezan la gestión de paz en sus comunidades, razón por la cual el mensaje del senador se centró en validar esa capacidad de mando y en posicionarse como un aliado estratégico que busca potenciar la autonomía y el reconocimiento de su autoridad política.

Esta ruta compartida se fundamenta en garantizar el acceso a sus derechos mediante marcos legales que respeten su capacidad de decisión, con una justicia social directa que traduzca su esfuerzo en bienestar y poder económico propio, al tiempo que se construyen entornos de paz y dignidad que permitan a cada mujer ejercer su liderazgo sin miedos ni restricciones externas.

Raúl Morón concluyó con un llamado a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como un ejemplo contundente de la gran capacidad, liderazgo, fuerza y sensibilidad de las mujeres mexicanas.