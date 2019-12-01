Las Mirlas, un ejemplo que demuestra que el talento de nuestras niñas no tiene límites

Las Mirlas, un ejemplo que demuestra que el talento de nuestras niñas no tiene límites
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:13:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El conjunto Las Mirlas, conformado por niñas y jóvenes de Apatzingán dedicadas a la música tradicional de arpa grande, ha sido galardonado con la Presea Eréndira 2026. El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), otorgó este reconocimiento en la categoría de colectivos que promueven y defienden los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad histórica.

Las Mirlas es un proyecto cultural y comunitario integrado por niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, que busca promover la igualdad de género en la música de Tierra Caliente, un espacio históricamente dominado por hombres. A través del aprendizaje del arpa grande, el canto y la composición, el grupo impulsa la participación femenina en la preservación y renovación de una de las expresiones culturales más representativas de la región.

Desde su creación, hace cinco años, el conjunto se ha consolidado como un espacio de formación artística y desarrollo comunitario donde las niñas reciben herramientas culturales, académicas y creativas que les permiten fortalecer su identidad, construir confianza en sí mismas y desarrollar su potencial dentro de un ambiente de respeto, libertad y colaboración.

Además de sus presentaciones musicales, Las Mirlas han impulsado talleres de lírica, baile y composición, conversatorios infantiles y juveniles, encuentros culturales y actividades comunitarias, acciones que han beneficiado a decenas de niñas de la región de Tierra Caliente y que contribuyen al fortalecimiento de la educación, cultura y participación de las mujeres en espacios históricamente limitados para ellas.

El proyecto integra en su propuesta artística versos que exploran la equidad de género, la vida comunitaria y los desafíos sociales. Así, la música tradicional se convierte en una herramienta de reflexión y transformación, inspirando a las nuevas generaciones de niñas a liderar la vida cultural de sus comunidades.

Con la entrega de la Presea Eréndira 2026, el Gobierno de Michoacán reconoce a Las Mirlas como una iniciativa que, a través del arte y la cultura, abre oportunidades para niñas y jóvenes, fortalece la identidad cultural de Tierra Caliente y demuestra que cuando las niñas tienen espacios para aprender, crear y expresarse, también están construyendo un futuro más justo para sus comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios