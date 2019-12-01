Lanza la FGE de Michoacán una invitación a la Feria de Adopción “Huella Solidaria”

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con diversas asociaciones civiles dedicadas a la protección y bienestar animal invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Adopción “Huella Solidaria”, una actividad que tiene como propósito principal fomentar la adopción responsable, fortalecer la cultura del respto hacia los seres sintientes y promover la participación sociales en acciones que contribuyen a la reconstrucción del tejido comunitario.

Sobre el particular se informó que dicho evento se llevara a cabo este domingo 1 de febrero, en un horario de 11:30 a 16:00 horas, en los Jardines del Ceconexpo, espacio en el que se concentrarán esfuerzos institucionales y ciudadanos para brindar una segunda oportunidad de vida a mas de 30 perros y gatos que fueron rescatados de condiciones de abandono, y que se encuentran listos para integrarse a hogares donde reciban cuidado, estabilidad y afecto, bajo un esquema de adopción consciente y comprometida.

Durante la jornada, las familias asistentes podrán participar en diversas actividades de carácter recreativo, formativo y de servicio. Se contará con un módulo de adopción responsable de animales de compañía, así como con la aplicación de vacunas antirrábicas gratuitas, acción que contribuye a la salud pública y a la prevención de enfermedades.

Asimismo, habrá venta de accesorios y croquetas, lo que permitirá apoyar indirectamente las labores de asociaciones protectoras, además de talleres dirigidos a niñas y niños, orientados a fomentar desde la infancia valores como la empatía, el respeto y el cuidado hacia los animales. El evento también incluirá una kermesse familiar, generando un ambiente de convivencia y participación comunitaria.

De igual forma, como parte de la dinámica solidaria se recibirán donaciones de croquetas para gato y material de limpieza, insumos que resultan fundamentales para la atención diaria de animales rescatados. Estas aportaciones fortalecen el trabajo que realizan personas voluntarias y organizaciones civiles, quienes de manera permanente atienden casos derivados de abandono o denuncias por maltrato.

La entrada será libre, por lo que se extiende una invitación abierta a la sociedad michoacana para sumarse a esta actividad y ser parte de una causa que transforma vidas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán te recuerda que adoptar es un acto de amor, empatía y responsabilidad.