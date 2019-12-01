Lanza Gobierno de Querétaro la estrategia Aquí Contigo, Todos a la Calle

Querétaro, Querétaro, 13 de enero del 2026.- Querétaro tiene un gobierno humanista, que mira a los ojos y que entiende que la cercanía genera confianza, tranquilidad y buenas decisiones, destacaron autoridades estatales durante el ejercicio “Contigo Informamos”, espacio en el que el gobernador, Mauricio Kuri González, anunció la puesta en marcha de la estrategia “Aquí Contigo, Todos a la Calle”.

“Yo lo que quiero es que todo mi gobierno esté en la calle y que esté en la calle para que la gente sienta un gobierno cercano. Quiero ser el gobierno más cercano de la historia y el gobierno más cercano del país. Como bien comenta el señor Secretario, cuando salimos a la calle fueron los temas de las lluvias; la gente sintió un respaldo. Ahora quiero que lo sientan todos los días y siempre he dicho que el que tiene el problema tiene la solución, por lo tanto, vamos a ir con esa persona a preguntarle”, manifestó.

Desde el Patio Principal de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal recordó que en los primeros dos años de su gestión los esfuerzos se enfocaron en la realización de grandes obras y el cambio en el transporte público; los siguientes dos años estuvieron orientados a la consolidación y fortalecimiento de las acciones en beneficio de la ciudadanía; mientras que los últimos dos años están destinados a un “aterrizaje suave”, con una atención más cercana a la gente.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, reiteró que un buen gobierno no se mide por discursos, sino por su cercanía y los resultados. En este marco, la estrategia Aquí Contigo -dijo- es el reflejo del liderazgo del Gobernador, quien ha puesto el ejemplo a todo su equipo de trabajo al salir a las calles y responder a las necesidades de la población.

Detalló que esta nueva línea de acción articula jornadas de escucha, atención directa y presencia del Gobernador y de una administración volcada completamente a las colonias y sus calles. Las y los funcionarios estarán presentes en todo el territorio del estado con recorridos conjuntos, encuentros culturales y deportivos, actividades comunitarias, presencia en espacios públicos y diálogos ciudadanos.

“En esta estrategia participarán más de mil funcionarias y funcionarios públicos que saldrán a las calles para escuchar, orientar, atender y resolver las necesidades de la población. Las 30 dependencias del gobierno estatal estarán involucradas para responder de manera cercana, focalizada y eficaz a las realidades de cada región. Y quiero dejarlo muy claro: este gobierno está presente, está cerca, está en la calle para escuchar, atender y resolver. Está Aquí Contigo”, subrayó.

A su vez, la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán, destacó que desde el inicio de la administración el titular del Poder Ejecutivo estatal instruyó a cada integrante de su equipo a mantener cercanía con la ciudadanía; además, las acciones de atención implementadas el año pasado ante la contingencia por las lluvias posicionaron al estado como referente nacional.

“Salieron más de mil doscientos colaboradores en el estado y estuvieron muy al pendiente de todas las situaciones que pasaron con la lluvia. En la zona metropolitana y en toda la zona serrana. Estuvimos repartiendo enseres, barriendo, llevando insumos, estando al pendiente en cada una de las casas del ciudadano. Esto nos llevó a que Querétaro, a nivel nacional, fuera uno de los mejores en manejos de contingencia”, mencionó.

La estrategia “Aquí Contigo, Todos a la Calle” tiene como objetivo escuchar, atender y dar respuesta directa a la ciudadanía. Tiene cobertura en los 18 municipios y propiciará que el estado de Querétaro avance con orden, estabilidad y rumbo claro.