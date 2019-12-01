Lanza Felifer Macías el programa de regularización de construcciones pequeñas para que las familias queretanas cuenten con certeza jurídica

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Para apoyar a las familias que buscan ordenar su patrimonio y contar con certeza jurídica sobre sus viviendas, el municipio de Querétaro, a través del edil capitalino, Felifer Macías Olvera, lanzó el programa de regularización de construcciones pequeñas el cual está dirigido a inmuebles edificados en terrenos de hasta 200 metros cuadrados y con un máximo de tres niveles

“Este es un programa social de apoyo para facilitar los trámites y reducir los costos de regularización a quien más lo necesita para poder regularizar su vivienda”.

Entre los beneficios que tendrá la gente con este programa está el dictamen de uso de suelo, la licencia de construcción, el certificado de número oficial, el aviso de terminación de obra y la cédula catastral, que todo esto le da a la gente certeza jurídica de su patrimonio para que puedan disponer de ellos, y lo más importante, para que puedan salvaguardar su patrimonio”.

“Para que la gente pueda tener su licencia de terminación de obra que eso dará certeza jurídica, le permite realizar cualquier trámite si quiere rentar su propiedad, si quiere hacer una compra-venta necesita este tipo de licencias como es la terminación de obra entre otras y si la vivienda no está regularizada el ciudadano puede realizar este tipo de trámites”.

Explicó que este trámite, que normalmente pudiera costar entre 50 mil hasta 70 mil pesos, hoy va a tener un costo no mayor de cuatro mil pesos y lo que tardaría en semanas o meses sin resolver, hoy se resolvería en seis días.

“Para que su casa, terreno, local o propiedad esté en este supuesto de terrenos no mayores a 200 metros cuadrados y no mayor a tres niveles de altura podrá acceder a este programa social de apoyo a quien más lo necesita”.

Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano, explicó que el nuevo programa de regularización busca facilitar los trámites a personas de bajos recursos o con construcciones pequeñas. Para este grupo de la población, los procesos resultaban complejos y costosos, por lo que ahora podrán acceder a la regularización de sus viviendas sin intermediarios, con reglas claras, formatos sencillos y sin multas adicionales.

“La idea es que a las personas beneficiadas les sea sencillo, rápido y sin intermediarios regularizar su construcción y tener certeza jurídica si la quiere rentar o vender o también iniciar trámites que ocasionalmente les negábamos porque no estaban regulares”.

Explicó que cuando se acercan a tramitar una licencia de funcionamiento deben tener una terminación de obra como un trámite inicial y con este trámite lo podrán realizar.

“Una de las ventajas es que van a poder ahorrar el levantamiento que debe hacer un arquitecto, sin el programa, lo dibujan e imprimen planos, porque lo que nosotros les vamos a dar es un formato para que ellos mismos dibujen cómo está su construcción, no es necesario que tenga escala, nosotros los apoyamos a dibujarlo y tampoco es necesario que haya un responsable de obra; eso ya les ahorra tiempo y dinero que en ocasiones no tiene oportunidad de pagar”.

Otra ventaje del programa, dijo, es que no se les cobrará la multa por regularización, es decir, cuando sacas una licencia para regularizarla se cobran los metros cuadrados de construcción y cuatro tantos de multa y en este caso sólo se cobrarían cuatro UMAS en lugar de la multa, lo cual es cerca de 450 pesos, el dictamen de tipo de suelo puede variar de 500 a 2 mil pesos, de tal suerte que algo que les podría costar hasta 80 mil pesos dependiendo la cantidad de construcción en esos 20 metros de terrenos puede ir desde 6 mil pesos hasta máximo 20 mil pesos.

“Lo cual es cerca de una cuarta parte de lo que les costaría sin el programa, todo esto en seis días lo que les permitirá rentar o vender su casa, si así lo desean; lo que pretendemos es seguir emparejando la cancha como parte de una política del alcalde”.