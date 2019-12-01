Lamenta Memo Valencia condiciones deplorables de carreteras en Tierra Caliente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:23:19

Tiquicheo, Michoacán., a 14 de agosto de 2025.- “Mejorar las condiciones de las carreteras en Tierra Caliente fue uno de los compromisos que se hizo con el gobernador para que los diputados priistas apoyaran el esquema de las obras multianuales y no se ha cumplido, es un gran pendiente con la región”, destacó el diputado local y presidente del Revolucionario Institucional, Memo Valencia.

En el marco de la presentación del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, el dirigente estatal explicó que pese a ser un compromiso de las obras multianuales, la problemática no solo se presenta en Tiquicheo, sino en otros municipios como Tuzantla y Huetamo, que, de haberse cumplido, ya tendrían una ruta más cercana a Morelia.

Asimismo, indicó que la rehabilitación que se realiza en las carreteras es de pésima calidad.

“La rehabilitación de un tramo de la carretera de aquí al Temazcal ya está lleno de baches otra vez”, señaló.

Por ello, lamentó que el discurso que emiten los representantes del gobernador en los Informes de Gobierno municipales sea el mismo.

“No le cambian nada, no le echan algo de creatividad, ni siquiera parece que se esfuerzan en tropicalizar el discurso de acorde a la región que van. Cómo se puede hablar aquí de un teleférico cuando la carretera está en pésimas condiciones”, refirió.

Finalmente, Memo Valencia consideró que no se le puede hablar de desarrollo a un municipio que está tan marginado en la conectividad con la capital de su estado.

“Creo que el gobierno le ha quedado a deber mucho a Tiquicheo y a muchos municipios en el estado referente a las obras multianuales”, finalizó.