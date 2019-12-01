La Red de Apoyo con Brissa Arroyo llega a donde nadie más va  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 16:11:35
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Para conocer de cerca y atender las diversas problemáticas de nuestra sociedad, la diputada local Brissa Arroyo continúa recorriendo las  tenencias, comunidades y colonias de Morelia. 

Es así que Brissa Arroyo realizó una gira de trabajo en la comunidad de Cuanajillo del Toro, perteneciente a la tenencia de Tiripetío, en donde escuchó las demandas de las vecinas y vecinos a quienes les expresó que “en el Congreso Local tienen una mano amiga”. 

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, destacó que las zonas rurales deben ser prioridad para todo gobierno por lo que asumió el compromiso de acompañarles en sus gestiones y “juntos  abrir puertas que nos lleven a mejorar su calidad de vida”. 

“Con ustedes nos identifica el amor a nuestra familia, la cultura del esfuerzo, del trabajo y del orden, y por eso estamos aquí para construir juntos una mejor comunidad”, afirmó.

Las madres y padres de familia externaron que en Cuanajillo del Toro, se presentan dificultades en educación, transporte y agua potable. 

Y es que, -explicaron-,  en su mayoría las niñas y niños se ven obligados a interrumpir sus estudios de secundaria porque no hay transporte público para trasladarse a las secundarias más cercanas que se ubican en Tiripetío o Morelia. 

En consecuencia, tampoco continúan con educación media superior, y a temprana edad se incorporan a trabajar.  

“Los que pueden estudiar se van en cuatrimoto para salir la terracería y llegar a Tiripetío o los que tienen carro, pero no hay otra manera”, expresaron.

De igual forma mencionaron que no cuentan con servicio de agua potable y tampoco mecanismos de almacenamiento del vital líquido. 

La diputada Brissa Arroyo puso a su disposición la Casa de Atención Ciudadana y del Congreso local para “darle voz a los que no han sido escuchados” y para seguir llegando hasta donde nadie ha llegado. 

La Casa de Atención Ciudadana está ubicada en Calle del Trabajo 169 en el Centro Histórico de Morelia,  y ofrece servicios de asesoría jurídica, de migración, salud, productos para el mejoramiento del hogar a bajo costo, y otros.

