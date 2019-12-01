La paz se construye con las juventudes: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- La construcción de la paz requiere de la participación activa de las y los jóvenes, afirmó Gaby Molina, al hacer un llamado para que continúen siendo protagonistas de la transformación y fortalezcan sus comunidades a través de la educación, el deporte, la cultura y la participación social.

La Defensora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que “acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias, y ahí lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”. La mandataria federal reiteró que la estrategia consiste en atender las causas que originan la violencia y generar condiciones para que las y los jóvenes no sean reclutados por la delincuencia.

En ese sentido, Gaby Molina destacó que en Michoacán viven más de 980 mil adultos jóvenes y 535 mil adolescentes, quienes representan la fuerza que puede consolidar un estado más justo, seguro y con mayor bienestar.

Señaló que este objetivo se fortalece con acciones como las becas educativas para más de 830 mil estudiantes de todos los niveles, el impulso al deporte y la cultura, así como con proyectos de infraestructura que generan bienestar para las comunidades.

“La paz se construye con educación, cultura, deporte y la participación de nuestras juventudes; ese es el camino para transformar Michoacán”, expresó. Finalmente, convocó a seguir participando en la construcción de un estado donde prevalezcan el diálogo y la justicia social, porque, aseguró, “la paz se construye todos los días con valores y el compromiso de todas y todos”.