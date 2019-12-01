Ocampo, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la temporada de hibernación 2026-2027 de la Mariposa Monarca. A partir de este día, los santuarios de El Rosario, Senguio y Sierra Chincua reciben ya al turismo nacional e internacional, en un ciclo en el que se prevé la llegada de 800 mil personas entre Michoacán y el Estado de México.

El mandatario reconoció la labor que realizan quienes reforestan, conservan, protegen y defienden la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la cual comprende 56 mil 259 hectáreas de bosque de oyamel y está inscrita como Bien de Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

“Aquí, los ejidos y las comunidades lo han hecho tan bien que tenemos una gran esperanza de que este año recibamos mucho más mariposas Monarca que el año anterior. De acuerdo con la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y a todos los organismos ambientales, en Michoacán hemos hecho bien la tarea de conservación: todos han cumplido su objetivo”, dijo desde el santuario El Rosario.

Señaló que la principal amenaza se encuentra a lo largo de los 4 mil kilómetros que comprende la ruta migratoria, específicamente en los campos agrícolas de Canadá y Estados Unidos, donde el abuso de pesticidas y herbicidas daña el algodoncillo, planta de la que se alimenta esta especie.

Ramírez Bedolla pidió a turistas y visitantes contribuir en su conservación para que cada vez más personas disfruten de una de las migraciones naturales más impactantes del mundo.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, refirió que, en coordinación entre los ejidos, comunidades, organizaciones y los gobiernos federal, estatal y municipales, se ha logrado el cuidado de los bosques. Muestra de ello es el vivero de la Comisión Forestal de Michoacán, con el cual ha sido posible reconvertir alrededor de 500 hectáreas a plantaciones forestales.

En este marco, el gobernador realizó la entrega de permisos para la temporada 2026-2027 a los encargados de los paradores turísticos de El Rosario, Ejido Cerro Prieto, Senguio, Los Remedios y El Asoleadero, en Michoacán, y de La Mesa, en el Estado de México.

Participaron el secretario de Turismo, Roberto Monroy García; la presidenta municipal de Ocampo, Leticia Arriaga Domínguez; el comisariado ejidal de El Rosario, Mauricio Gómez González; el titular de la oficina de representación de la Semarnat en Michoacán, Carlos Alberto García Salgado.

También, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Emma Rivera Camacho; la directora de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Rosalía Domínguez Vieyra; y el director del programa Ecosistemas Terrestres de WWF México, Eduardo Rendón Salinas; así como turistas, habitantes del lugar y estudiantes de educación básica.