La juventud, uno de los pilares más valiosos de la Cuarta Transformación: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que la energía y el compromiso de las personas jóvenes en México son indispensables para construir un país más justo, seguro y sostenible; “la juventud, es uno de los pilares más valiosos de la Cuarta Transformación”.



En el marco del Día Internacional de la Juventud, el legislador Ricardo Mejía expresó que, “la juventud no es sólo el futuro de México, es su presente activo. Su participación en temas de seguridad comunitaria, prevención y cohesión social es clave para transformar nuestro país y promover de manera permanente la paz”.

Mejía Berdeja, legislador federal por Coahuila, recordó que durante su gestión se impulsaron programas de prevención del delito, acciones de fortalecimiento de la Policía de Proximidad y campañas de recuperación de espacios públicos para fomentar la convivencia pacífica, todos enfocados al grupo social juvenil.



Ricardo Mejía, también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó que dichas estrategias --que hoy continúan como parte del movimiento de la Cuarta Transformación que lidera la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo—son acompañadas por programas de capacitación laboral y oportunidades educativas para jóvenes en situación de riesgo, acciones de gobernanza que reducen su vulnerabilidad frente a grupos delictivos.



En este sentido, reconoció que en la actual administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo se han consolidado acciones que integran educación, cultura, deporte y seguridad comunitaria. Ejemplo de ello son los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), donde además de actividades culturales y formativas, se promueve la mediación comunitaria y la participación ciudadana para prevenir la violencia.



Asimismo, Mejía Berdeja, también conocido como “El Tigre”, resaltó que la ampliación de becas educativas y programas de empleo juvenil funcionan como herramientas de prevención social, reduciendo factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia. “Programas gubernamentales que se impulsan como derechos desde el Congreso de la Unión porque estamos convencidos en impulsar las acciones juveniles”.



“La seguridad no se construye solo con policías y patrullas; se edifica con oportunidades, educación y participación. Cada joven que se involucra en su comunidad es un factor de paz y desarrollo”, aseguró el legislador coahuilense.



Ricardo “El Tigre” Mejía enfatizó que su experiencia en seguridad le permite afirmar que la prevención social del delito es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer el Estado, y que el fortalecimiento de los derechos juveniles debe ir de la mano con estrategias integrales de seguridad.

El también ex titular de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a que los tres niveles de gobierno fortalezcan los programas de formación ciudadana, promuevan el deporte como herramienta de cohesión social y continúen recuperando espacios públicos para uso comunitario.



El legislador federal petista enfatizó que la juventud es un motor esencial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para mantener comunidades seguras:



“Cuando un joven encuentra apoyo, educación y oportunidades, no solo transforma su vida, transforma la seguridad y el futuro de toda su comunidad; es parte de los principios de la Cuarta Tranformación”.

Mejía Berdeja recordó que esta efeméride, que se recuerda cada 12 de agosto, fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999; y este año lleva el lema “Acciones juveniles locales por los ODS y más allá”, un llamado a impulsar proyectos comunitarios que mejoren la vida de las personas y fortalezcan la paz social; hoy más que nunca México refrenda esta filosofía internacional, expuso el político coahuilense.