Uruapan, Michoacán, a 21 de noviembre de 2026.- Es momento de que Uruapan deje de ser rehén del crimen organizado, y para eso es necesario un cambio radical en el sistema de justicia de México, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, luego de nombrar y tomar la protesta como Defensor de Uruapan a Rafa Ortiz.

Como ejemplo, el líder priista hizo referencia a la reciente detención de un presunto criminal, vinculado con el homicidio del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien a pesar de que sembró terror en todo el estado, ahora recibe un trato privilegiado por parte del sistema de justicia, al permitir que no enfrente las acusaciones en su contra por estar mal de salud.

"Ojalá y esas pinches consideraciones la tuvieran con las víctimas de delitos menores que son víctimas de la justicia, que son olvidadas del sistema de justicia, pero con esos delincuentes que roban, que extorsionan, que asesinan, que secuestran, que nos asesinaron a nuestro presidente municipal de Uruapan, que nos han hecho tanto daño. Si tienen todas las consideraciones del mundo, porque tienen seis abogados, porque el señor tiene una herida y está en un hospital y no ha pisado siquiera la cárcel", dijo.

Reiteró que es una burla para todas las víctimas y ese tipo de acciones no deberían suceder en un país como el nuestro.

"No puede ser posible que el sistema de justicia tenga esas consideraciones con esa clase de delincuentes que le han hecho tanto daño a México. No, no lo podemos permitir. Eso tiene que cambiar. Nuestro sistema de justicia se tiene que imponer ante el crimen organizado", afirmó.

Insistió en que, "el gobierno debe de hacerse sentir. No hay grupo del crimen organizado por poderoso que este sea, que pueda con la fuerza del Estado. Y ¿Saben qué, compañeros?, ¿saben qué es lo que hace falta para que esto cambie? Para que Michoacán vuelva a ser el estado seguro que antes fue, deben de regresar los buenos momentos donde gobernaba el PRI y lo vamos a hacer trabajando, alzando la voz por las víctimas, luchando como buenos revolucionarios que somos".

Memo Valencia, recordó finalmente que desde el PRI "vamos a seguir alzando la voz, porque Uruapan nos necesita unidos, porque Michoacán nos necesita decididos, porque México nos necesita fuertes y lo haremos luchando sin descansar, luchando con todas las ganas de que nuestras hijas e hijos tengan un mejor mañana para vivir, tengan esperanza y un futuro en el que puedan salir en paz, puedan trabajar y no lleguen los "cabrones" del crimen organizado a quitarles el fruto de su esfuerzo, porque eso es una esclavitud lo que estamos viviendo, trabajar para pagar cuota al crimen organizado, y no lo podemos seguir permitiendo".

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; y el Técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; así como el secretario general del PRI en Uruapan, Froylán Mora; y el delegado político por Apatzingán, José Luis Mata.