La Fuerza Naranja trabaja por un Michoacán con oportunidades y desarrollo para todos desde el Congreso: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- La construcción de un Michoacán más justo y con oportunidades para todas y todos requiere coordinación, trabajo conjunto y compromiso firme con la ciudadanía, coincidió la diputada local Grecia Jennifer Aguilar Mercado durante una reunión de trabajo con la Mesa Ampliada de Movimiento Ciudadano Michoacán.

El encuentro fue encabezado por el dirigente estatal Víctor Manríquez González, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la fuerza política y consolidar estrategias que beneficien a las y los michoacanos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con la ciudadanía, ya que gracias a ello se garantiza que las iniciativas legislativas reflejen las necesidades reales de la ciudadanía y respondan a los retos de Michoacán. "Por eso estamos recorriendo el estado, recibiendo propuestas, escuchando y cristalizado las propuestas de la gente".

Asimismo, se presentaron propuestas concretas para fortalecer la educación, la salud y el desarrollo económico local, así como estrategias para impulsar la participación ciudadana y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

“La construcción de un Michoacán más justo y con oportunidades para todos requiere coordinación, trabajo conjunto y la suma de esfuerzos de todos los actores políticos comprometidos con el bienestar de nuestra gente”, afirmó la diputada durante la reunión.

Finalmente, Grecia Jennifer Aguilar reiteró su compromiso con la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, destacando que la fuerza naranja continuará promoviendo políticas que fortalezcan la democracia, la transparencia y el desarrollo integral del estado desde el Congreso Local.