La Fuerza Naranja de Michoacán participa en definición de estrategia nacional rumbo a próximos retos políticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 16:36:24

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, participó en la reunión de la Comisión Permanente del partido realizada en la Ciudad de México, donde liderazgos nacionales y representantes de distintas entidades sostuvieron un encuentro de trabajo para fortalecer la estructura del movimiento y afinar la estrategia política rumbo a los próximos retos del país.

Durante la sesión, Víctor Manríquez González destacó la importancia de mantener la organización territorial y el trabajo cercano con la ciudadanía como base para consolidar a Movimiento Ciudadano como una alternativa política sólida.

El encuentro fue encabezado por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien subrayó que el movimiento continuará impulsando una agenda enfocada en ampliar derechos y fortalecer la democracia en el país.

Durante su intervención, el líder nacional recordó que desde Movimiento Ciudadano se han promovido avances importantes en materia de derechos laborales, como la jornada laboral de 40 horas, la llamada Ley Silla, las Vacaciones Dignas y el derecho a la desconexión, y adelantó que ahora se trabajará para impulsar una reforma electoral incluyente y democrática.

En este contexto, Víctor Manríquez González refrendó el compromiso de Movimiento Ciudadano en Michoacán de seguir fortaleciendo la organización del partido en la entidad y contribuir a la construcción de una agenda política que responda a las necesidades de las y los ciudadanos.

Finalmente, señaló que el trabajo coordinado entre la dirigencia nacional y las representaciones estatales permitirá consolidar al movimiento como una opción que impulse cambios positivos y mayores oportunidades para las y los mexicanos.