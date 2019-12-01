La falta de agua en Morelia también es un problema de seguridad para las mujeres: JC Barragán

La falta de agua en Morelia también es un problema de seguridad para las mujeres: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:17:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que la crisis de agua potable que enfrentan diversas colonias de Morelia no solo afecta la salud y la calidad de vida de las familias, sino que también genera condiciones de inseguridad que impactan principalmente a mujeres y niñas.

El legislador lamentó que, en muchos hogares, sean las mujeres quienes enfrentan de manera directa las consecuencias de la falta de agua, al tener que organizar, almacenar, racionar o buscar alternativas cuando el servicio falla.

“El derecho al agua y al saneamiento hoy tiene rostro de mujer en Morelia. En muchas colonias y tenencias son ellas quienes cargan con la responsabilidad de resolver cuando el agua no llega”, expresó.

Barragán explicó que esta situación no debería ser considerada normal, ya que la falta de agua incrementa el desgaste físico, el estrés y los riesgos de salud para las familias, especialmente para quienes realizan labores de cuidado dentro del hogar.

Además, señaló que cuando las personas deben salir de sus casas para buscar agua o trasladarse a otros lugares para conseguirla, se incrementan las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad, particularmente para mujeres y niñas.

“Garantizar agua constante y segura es una medida de salud pública, pero también es una medida de igualdad para las mujeres. Sin embargo, hoy eso no está ocurriendo en Morelia”, afirmó.

Finalmente, Barragán reiteró que  una ciudad que no garantiza agua potable también está fallando en proteger a sus mujeres, por lo que urgió a atender de fondo la crisis hídrica que vive la capital michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios