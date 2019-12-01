La falta de agua en Morelia también es un problema de seguridad para las mujeres: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:17:09

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que la crisis de agua potable que enfrentan diversas colonias de Morelia no solo afecta la salud y la calidad de vida de las familias, sino que también genera condiciones de inseguridad que impactan principalmente a mujeres y niñas.

El legislador lamentó que, en muchos hogares, sean las mujeres quienes enfrentan de manera directa las consecuencias de la falta de agua, al tener que organizar, almacenar, racionar o buscar alternativas cuando el servicio falla.

“El derecho al agua y al saneamiento hoy tiene rostro de mujer en Morelia. En muchas colonias y tenencias son ellas quienes cargan con la responsabilidad de resolver cuando el agua no llega”, expresó.

Barragán explicó que esta situación no debería ser considerada normal, ya que la falta de agua incrementa el desgaste físico, el estrés y los riesgos de salud para las familias, especialmente para quienes realizan labores de cuidado dentro del hogar.

Además, señaló que cuando las personas deben salir de sus casas para buscar agua o trasladarse a otros lugares para conseguirla, se incrementan las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad, particularmente para mujeres y niñas.

“Garantizar agua constante y segura es una medida de salud pública, pero también es una medida de igualdad para las mujeres. Sin embargo, hoy eso no está ocurriendo en Morelia”, afirmó.

Finalmente, Barragán reiteró que una ciudad que no garantiza agua potable también está fallando en proteger a sus mujeres, por lo que urgió a atender de fondo la crisis hídrica que vive la capital michoacana.