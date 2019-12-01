La denuncia, pieza clave para judicializar asuntos y garantizar certeza y seguridad jurídica: magistrada Laura Alanís

Sahuayo, Michoacán, 01 de julio de 2026.- En el periodo de septiembre de 2025 a la fecha, juezas y jueces penales del estado han sentenciado a 472 personas, acumulando 5 mil 272 años de prisión; mientras que en los Centros de Justicia de Sahuayo y La Piedad se ha sentenciado a 23 personas, con un total de 218 años de prisión; estos resultados fueron presentados por la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, durante una reunión con integrantes del Colegio de Notarios, así como con empresarias y empresarios de Sahuayo y Jiquilpan.

Al compartir las cifras, resaltó que “la denuncia de los delitos es indispensable para que los asuntos puedan ser judicializados y se esté en condiciones de garantizar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía; si la gente no denuncia, los asuntos no llegan a los tribunales.

Además, la magistrada dio a conocer que, en primera instancia en materia civil, mercantil y familiar se registran 50 mil 93 ingresos y 28 mil 557 egresos en todo el estado; en Sahuayo, mil 184 ingresos y 731 egresos; y en Jiquilpan 1,314 ingresos y 990 asuntos concluidos. Por lo que respecta a la segunda instancia, todas las Salas Colegiadas Civiles reportan 5 mil 282 ingresos y 4 mil 918 egresos, de los cuales, 664 ingresos y 623 egresos corresponden a la Sala Colegiada Civil de La Piedad.

En materia penal oral se contabilizan 8 mil 78 ingresos y 8 mil 255 egresos a nivel estatal, y en el Centro de Justicia de Sahuayo 496 ingresos y 431 egresos; por su parte, las Salas Unitarias Penales registran mil 803 ingresos y mil 522 egresos en el estado, y la Sala Unitaria Penal de La Piedad 150 ingresos y 109 egresos. “Darles a conocer números es la forma más sencilla de medir nuestro trabajo, da un referente, pero los contextos están en cada uno de los casos que recibimos como Poder Judicial: son personas, familias, empresas, situaciones que necesitan transitar por esta institución para tener certeza y seguridad jurídica”, puntualizó la magistrada.

Como resultado del diálogo, se acordó que juezas y jueces laborales impartirán capacitaciones dirigidas a notarias, notarios, empresarias y empresarios de Sahuayo y Jiquilpan, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los procedimientos jurisdiccionales y mantener un vínculo de colaboración permanente. En la reunión, también estuvieron presentes la magistrada Citlalli Fernández González y los magistrados Rafael Argueta Mora, Julio César Valdés Reséndiz y Mario Sotelo Rodríguez, integrantes de la región judicial de La Piedad.

De igual forma, la presidenta del Colegio de Notarios de Michoacán, María Lucila Arteaga Garibay; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial región Ciénega de Chapala, Miguel Rocha Téllez; la coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Oral Civil, Familiar y Mercantil, Elia Deyanira Chávez Gutiérrez; así como el secretario técnico de la Presidencia del Poder Judicial de Michoacán, Edgar Sánchez Bedolla.