La aprobación de la reforma electoral propuesta por el partido en el poder podría representar “un paso hacia la dictadura”: Martín Arango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:02:09

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La aprobación de la reforma electoral propuesta por el partido en el poder podría representar “un paso hacia la dictadura”, al debilitar instituciones democráticas como el Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Recordó que la autonomía del órgano electoral fue uno de los grandes avances democráticos en México y alertó sobre el riesgo de regresar a tiempos en que las elecciones eran controladas por la Secretaría de Gobernación.

Criticó la propuesta de eliminar los diputados plurinominales, señalando que este mecanismo fue creado para evitar la hegemonía de un solo partido en el Congreso.

“La hegemonía que hoy ostenta Morena no es producto del sistema plurinominal, sino de una sobre representación legislativa derivada de sus alianzas con el Partido Verde y el PT, lo cual es inconstitucional”.

Subrayó que la sobrerrepresentación legislativa ha permitido al partido en el poder aprobar reformas sin consenso, como la judicial, lo que incrementa los riesgos de autoritarismo y quiebra democrática en el país.

Adelantó que este viernes se realizará una rueda de prensa para abordar el tema de la reforma electoral impulsada desde el Gobierno Federal. El dirigente panista adelantó que el encuentro contará con la participación de tres líderes políticos venezolanos, quienes compartirán su experiencia sobre cómo se instauró la dictadura en su país.

Entre los invitados, están Gabriel Hernández, representante en México del partido venezolano Primero Justicia; José de Jesús Carvañé, expreso político en Venezuela; y Alfonso Gutiérrez, coordinador en México del partido Alianza Bravo Pueblo.

Además de la rueda de prensa, señaló, los tres participarán en conferencias en distintas universidades de Querétaro: el jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y en la UNIC, y el viernes en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Enfatizó que la presencia de los líderes venezolanos busca generar reflexión sobre las similitudes entre el proceso que derivó en el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y lo que “tristemente hoy estamos viendo en nuestro país”.